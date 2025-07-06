إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 10 مواطنين من عمال اليومية، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس - مسطرد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت هيئة الإسعاف بفرع الشرقية بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، حيث تبيّن أن سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال انقلبت أثناء عودتهم من عملهم، ما أدى إلى إصابتهم جميعًا بإصابات متفرقة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.