بالأسماء.. المتقدمون لانتخابات الشيوخ بالإسكندرية يصلون إلى 12 مرشحًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت لجنة تلقي طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأحد، بمقرها بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية أوراق 3 مرشحين جدد في ثاني أيام عملها ليصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 12 مرشحًا بالنظام الفردي.

وتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، كل من "شوقي عبد الجيد الفقي، مستقل - رمز الصقر ، مروة السعيد حزب الإصلاح والنهضة - رمز عنقود العنب، أيمن مرسي حزب الإصلاح والنهضة - رمز السفينة".

كانت لجنة الانتخابات، تلقت أمس السبت، أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية وعددهم 9 مرشحين وهم:

عمر خميس الغنيمي، حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب

- عبدالله سعدواي ضيف الله، حزب مستقبل وطن، رمز السلم

- مصطفى أبو زهرة، حزب مستقبل وطن، رمز القلم

- إيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة

- أحمد سعيد طرمان، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ

- رجائي عزت، حزب حماة الوطن، رمز التاج

- طارق الوكيل، حزب حماة الوطن، رمز الماسة

- معتز محمود الحضري، حزب الإصلاح والنهضة، رمز الهاتف المحمول

- راضي النشرتي، مستقل، رمز الأسد.

ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، على أن تخضع جميع الطلبات للفحص القانوني والطبي، وفقًا للضوابط المعلنة من الهيئة.

وكانت بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة سير العملية من خلال غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الإجراءات وسرعة فحص الطلبات.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكشف عن تفاصيل الترشح ومواعيد الاقتراع.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد تم تجهيز 27 محكمة ابتدائية لتلقي الطلبات، وتشكيل لجان مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وباشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة، والموزعة على مستوى الجمهورية، أعمالها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لما نصّت عليه قرارات.