مرشح واحد في اليوم الثاني لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنيا الابتدائية، اليوم الأحد، مرشحًا واحدًا فقط تقدم بأوراق ترشحه مع بداية اليوم الثاني لفتح باب الترشح.

وكان اليوم الأول قد شهد تقدم 8 مرشحين بأوراقهم، ليصبح إجمالي عدد المرشحين حتى نهاية اليوم الثاني 9 مرشحين فقط، وسط إشراف قضائي برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، رئيس محكمة المنيا الابتدائية ورئيس اللجنة، والمستشار شعبان مغربي مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد عقر مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة.

وتستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح حتى يوم 10 يوليو الجاري، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء يوم الخميس الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الثانية ظهرًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي الأحد والإثنين، الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، موعدًا لتصويت الناخبين داخل مصر، وذلك ضمن خطة تنظيمية مشددة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.