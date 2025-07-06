240 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025/2026، إلى جانب القواعد العامة لقبول الطلاب المستجدين.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تحديد 240 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية الدارسين باللغة الإنجليزية، و220 درجة كحد أدنى للطلاب الدارسين باللغة الفرنسية.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج بلغ 205 درجات، في حين تم تحديد 140 درجة كحد أدنى للقبول بجميع مدارس التعليم الثانوي الزراعي على مستوى المحافظة.