إلقاء 250 ألف زريعة بلطي في نهر النيل ببني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ مشروع لإلقاء 250 ألف زريعة من سمك "البلطي النيلي" بمجرى نهر النيل، وذلك في إطار خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن مشروع الاستزراع السمكي المعروف بـ"المُفرخ السمكي".

حضر الفعالية كل من المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى سعيد، مدير منطقة وادي النيل بالفيوم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المفرخ السمكي حول آلية إنزال الزريعة بمنطقة بياض العرب على البر الشرقي للنيل، بالإضافة إلى استعراض شامل لمكونات المفرخ القائم بجزيرة أبوصالح التابعة لمركز ناصر، والمُقام على مساحة 15 فدانًا، منها 9 أفدنة مسطح مائي مقسمة إلى 20 حوضًا لتخزين الأمهات والزريعة وأسماك بلطي المائدة، بينما تضم المساحة المتبقية مباني إدارية، صالة تفريخ، مخازن، واستراحات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمفرخ نحو 5 ملايين زريعة سنويًا.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في تنفيذ هذه المشروعات التي تسهم في توفير الزريعة السمكية، لما لها من أثر مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، إلى جانب دورها في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.