3 مرشحين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

واصلت محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح، أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور المستشار ياسر عبداللطيف، مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة.

وشهد اليوم الثاني تقدم ثلاثة مرشحين جدد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى عشرة مرشحين، من بينهم سيدة واحدة. وأوضح المستشار عماد علي أن من بين المتقدمين اليوم مرشحًا عن حزب المصري الديمقراطي ومرشحة عن حزب الأحرار، بالإضافة إلى مرشح مستقل.

وكانت اللجنة قد استقبلت في اليوم الأول سبعة مرشحين، من بينهم ثلاثة مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن كل من أحزاب حماة الوطن، الجبهة الوطنية، العدل، إلى جانب مرشح مستقل.

وتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى العاشر من يوليو الجاري، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية التقديم وضمان سيرها بسلاسة.

أسماء المتقدمين اليوم:

- هيثم عبدالرازق عبدالعليم – حزب المصري الديمقراطي

- نانسي صلاح سليمان – حزب الأحرار

- جرجس صموائيل بشاي – مستقل