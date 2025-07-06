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محافظ سوهاج يزور مصابي حادث جهينة

04:06 م الأحد 06 يوليه 2025

محافظ سوهاج يزور مصابي حادث جهينة

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

زار اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين سيارتي ميكروباص بطريق "جهينة – طهطا" في منطقة نجع حمزة التابعة لمركز جهينة، والذي أسفر عن إصابة 13 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وخلال زيارته للمصابين بالمستشفى، اطمأن المحافظ على استقرار حالتهم الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم سالمين، كما كلف الجهات المختصة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم.

وشدد "سراج" على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية للوقوف على أسباب الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للسائقين، وإخطار جهات التحقيق بالنتائج .

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عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حادث جهينة حادث تصادم مستشفى جهينة المركزي
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