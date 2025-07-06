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عمليات تعليم المنيا: لا شكاوى من امتحان الرياضة البحتة

03:08 م الأحد 06 يوليو 2025

أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، عدم تلقيها أية شكاوى بخصوص امتحان مادة الرياضة البحتة التي أداها طلاب الشهادة الثانوية العامة.

وأكدت الغرفة كذلك عدم وجود أية حالات غش، وشهدت جميع اللجان استقراراً بجميع الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

ويخوض امتحانات الثانوية هذا العام في المنيا 34,832 طالبًا وطالبة، يشمل العدد 35 طالبًا من مدرسة STEM للمتفوقين، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين.

كما جهزت المديرية 92 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجنة في مركز الإصلاح والتأهيل، و تم توفير 32 استراحة للمراقبين والملاحظين مزوّدة بكل التجهيزات اللازمة.

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المنيا امتحان مادة الرياضة البحتة طلاب الشهادة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025
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