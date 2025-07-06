بينهم سيدتان.. 14 مرشحًا يتقدمون بطلبات الترشح لمجلس الشيوخ بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، وسط تنظيم إداري محكم وتأمين شامل داخل مقر اللجنة، وذلك ضمن الاستعدادات للاستحقاق النيابي المرتقب.

وشهد اليوم الأحد تقدم المرشحة سلوى أبو الوفا أحمد حجي، من مدينة نجع حمادي، بأوراق ترشحها رسميًا عن حزب مستقبل مصر، لتُصبح ثاني سيدة تتقدم بطلب الترشح، بعد الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد التي كانت أول سيدة تتقدم بأوراقها أمس.

وبذلك يرتفع عدد المرشحين المتقدمين حتى الآن إلى 14 مرشحًا، بينهم سيدتان، بعدما استقبلت اللجنة في اليوم الأول 13 طلب ترشح، وهم:

عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" (مستقبل وطن)

عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)

عبدالله أبوالعلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)

أشرف عبدالوهاب محمد محمود – "أشرف أبودقة"

علي عبدالفتاح علي عثمان

عبدالجواد أحمد سيد

صبحي عياد عطالله

سيد علي محمد حسن

شعبان محمود أحمد

مصطفى كمال عبدالوهاب

يوسف السيد يوسف

الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد

علي حسام علي أحمد

سلوى أبو الوفا أحمد حجي (مستقبل مصر)

وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء يوم الخميس الذي تُغلق فيه اللجنة أبوابها في تمام الساعة 2 ظهرًا، وذلك حتى الخميس 11 يوليو الجاري، وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.