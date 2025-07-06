أسرة أحمد رفعت تحيي ذكرى وفاته في مسقط رأسه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحيي أسرة لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر الراحل أحمد رفعت، اليوم الأحد، ذكرى وفاته الأولى بمسقط رأس الأسرة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

وكان لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، تعرض لأزمة صحية في 11 مارس 2024 بسقوطه على أرضية الملعب في مباراة فريقه بالدوري المصري مع نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري نتيجة توقف القلب وبعد صراع مع المرض تدهورت حالته الصحية وتوفي على إثر ذلك يوم السبت 6 يوليو 2024.

وشهدت قرية إبشان مسقط رأس اللاعب إقامة صلاة الجنازة عليه بحضور عدد كبير من الوسط الرياضي، وأبناء مسقط رأسه ووارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بنفس القرية.

ووفق ذلك أعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعبه وجاء في البيان: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

اختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن اللاعب الراحل.

اسمه بالكامل أحمد السيد رفعت أحمد، يبلغ من العمر 31 عامًا مواليد قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في 20 يونيو 1993، ويلعب ضمن فريق نادي مودرن سبورت، و‌منتخب مصر لكرة القدم في مركز الجناح.

بدأت مسيرة اللاعب في كرة القدم بالتحاقه في ناشئين نادي انبي لمدة 3 أعوام من 2013 إلى 2016، وانتقل بعد ذلك إلى نادي الزمالك لمدة 4 مواسم في الفترة من 2016 إلى 2020.

وفي موسم 2019 جرى إعارته إلى نادي انبي، كما جرى إعارته أيضًا إلى نادي الاتحاد السكندري موسم 2019 - 2020، وبعد ذلك انتقل إلى النادي المصري البورسعيدي لمدة موسم واحد في الفترة من 2020 إلى 2021، ليجرى انتقاله بعد ذلك إلى صفوف ناديه الحالي مودرن سبورت منذ 3 مواسم منذ عام 2021 وحتى الموسم الحالي 2024.

وبالنسبة لمسيرته مع المنتخب فانضم اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى صفوف منتخب مصر للناشئين تحت 20 عامًا في 2013، كما انضم للمنتخب القومي منذ 3 أعوام وتحديدًا في موسم 2021 وحتى الموسم الحالي 2024.