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تصادم أتوبيس ونقل وسيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

02:26 م الأحد 06 يوليو 2025

حادث الطريق الإقليمي

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الشرقية – ياسمين عزت:

شهد الطريق الإقليمي بالقرب من قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس يقل 26 راكبًا وسيارة نقل بالإضافة إلى سيارتين ميكروباص، دون وقوع إصابات بين الركاب أو المارة.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات على الطريق المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن التصادم لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على التلفيات بالمركبات.

وتم ضبط السائقين المتسببين في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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