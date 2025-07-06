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الوادي الجديد تضع اللمسات الأخيرة لبدء إنشاء مجمع الفسفوريك

01:39 م الأحد 06 يوليو 2025
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والمهندس خالد الأنصاري مدير مشروع إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك، ووفد التحالف الصيني المقاول العام بالمشروع؛ وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية عقب توقيع العقود النهائية للمشروع.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات التي من شأنها البدء في أعمال التنفيذ ودفع معدلات الإنجاز والالتزام بالخطة الزمنية المقررة، كما وجّه بالبدء في تحديد وحصر الخبرات العملية والعلمية من الكوادر البشرية المطلوبة للعمل بالمشروع، لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيدًا بحرص وجدية الجانب الصيني على زيارة موقع المشروع وتفقده ميدانياً للبدء في الخطوات التنفيذية.

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الوادي الجديد إنشاء مجمع الفسفوريك اللواء دكتور محمد الزملوط
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