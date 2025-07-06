4 مصابين في تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "المنصورة ـ دكرنس"، أمام قرية كفر عبد المؤمن، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفر عبد المؤمن ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما نتج عنه إصابة كل من: "عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن نور الدين، 62 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجرح قطعي بالساق اليسري، وسماء رفيق بكر محمد، 26 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالذراع الأيسر، وسلمى رفيق بكر محمد، 34 عاما مصابة بسحجات بالوجه، وأحمد إبراهيم إبراهیم النجار، 35 عاما مصابة بسحجات بالذراع الأيسر".

جرى إيداع المصابين بمستشفى دكرنس العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.