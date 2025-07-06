قيده وحرمه من الطعام حتى الموت.. مقتل طفل على يد والده في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من القبض على عامل وزوجته الثانية، لاتهامهما بقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل منزل الأسرة، بعد تقييده وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة الطفل "عبدالله ق. ع"، داخل حجرة بمنزل أسرته، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث المديرية، حيث كشفت التحريات أن الأب وزوجته الثانية قاما بتقييد الطفل وحرمانه من الطعام والشراب، مما أدى إلى وفاته داخل المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية واستكمال التحقيقات.