إعلان

قيده وحرمه من الطعام حتى الموت.. مقتل طفل على يد والده في الفيوم

01:07 م الأحد 06 يوليو 2025

تعذيب طفل - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحي:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من القبض على عامل وزوجته الثانية، لاتهامهما بقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل منزل الأسرة، بعد تقييده وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة الطفل "عبدالله ق. ع"، داخل حجرة بمنزل أسرته، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث المديرية، حيث كشفت التحريات أن الأب وزوجته الثانية قاما بتقييد الطفل وحرمانه من الطعام والشراب، مما أدى إلى وفاته داخل المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية واستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم قتل طفل مدينة الفيوم الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر