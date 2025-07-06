جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف تلاعب مخابز بالمنصورة بوزن الخبز

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المخابز بمدينة المنصورة وطلخا، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمعايير التموينية المقررة، وأكد أن تلك الجولات تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول الخدمة المقدمة، مشددًا على أهمية توفير رغيف خبز مدعوم جيد وبالكميات المناسبة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين، وأنها تولي ملف الخبز اهتمامًا خاصًا لما له من صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمخابز ومتابعة أوزان الرغيف ومطابقته للمواصفات، وجه للمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتحرير محاضر مخالفات لـ 2 فرن بالمنصورة بسبب نقص في وزن الرغيف وبيع الخبز المدعم بالسعر الحر.

كما أكد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية للمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأوزان أو جودة الخبز أو مواعيد التشغيل.

كما شدد "مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لن يتم التهاون معه، واختتم جولته على المخابز بتأكيده أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة وتشمل كافة القطاعات الخدمية، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والشفافية في الأداء الحكومي.