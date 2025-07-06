مصرع طفلة سقط عليها حائط بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط حائط قديم ومتهالك عليها بالقرب من منزل والدها دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول الطفله "أروى. ط" 4 أعوام إلى مستشفى دار السلام المركزي، جثة هامدة إدعاء سقوط حائط عليها.

أفاد والدها أنه أثناء لهو نجلته المذكورة أسفل حائط قديم مشيد بالطوب الأحمر والطين خاص بهم بجوار مسكنهم سقط عليها مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء سقوط حائط عليها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.