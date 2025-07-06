محتاج تركيز.. ارتياح بين طلاب الإسكندرية بعد الرياضيات البحتة

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير : حازم جودة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعد أداء امتحان الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات.

ورصد "مصراوي" آراء عدد من طالبات الثانوية العامة أمام إحدى اللجان، إذ أوضحن أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن النماذج الاسترشادية وأن مدة الإمتحان كانت ملائمة للأسئلة.

وعبرت إحدى الطالبات عن ارتياحها بعد امتحان الرياضيات البحتة وأوضحت أن إن أسئلة الامتحان جاءت سهلة ولكنها كانت تحتاج فقط للتركيز.

وأدى نحو 12 ألفا و271 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات للثانوية العامة في الإسكندرية، صباح اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة، وفق الجداول المعلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

من جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.

وأشار أبو زيد، إلى إصدار تعليمات لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه جرى التأكد من مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وشدد على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان.

ولفت إلى تنفيذ تعليمات الوزير بضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، ومنع الغش بكل أنواعه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.