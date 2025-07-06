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محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أسطوانات بوتاجاز لمعاينة وزن الأنبوبة

11:40 ص الأحد 06 يوليو 2025
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    محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أسطوانات بوتاجاز (4)
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    محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أسطوانات بوتاجاز (5)
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الدقهلية- رامي محمود:

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، حيث تابع أعمال التوزيع ميدانيًا، وقام بالتفتيش بنفسه على أوزان الأنابيب ومعايرتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتأكد محافظ الدقهلية من التزام السيارة بالأوزان القانونية للأنابيب، وأن مصدر التعبئة هي محطة طلخا لتعبئة البوتاجاز، وشدد على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية دون أي تلاعب أو تقصير، مشيراً أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يخالف المعايير أو يستغل احتياجات المواطنين.

كما وجه وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المستمرة على مستودعات التوزيع ومنافذ البيع، لضمان توافر الأسطوانات بالكميات المطلوبة وبالسعر الرسمي المقرر، ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو تجاوزات بشكل فوري.

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محافظ الدقهلية سيارة أسطوانات بوتاجاز اللواء طارق مرزوق
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