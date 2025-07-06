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تداول 12 ألف طن بضائع وعبور 1384 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

10:16 ص الأحد 06 يوليو 2025

تداول 12 ألف طن بضائع وعبور 1384 راكبًا بموانئ الب

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السويس – حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر تداولًا لنحو 12 ألف طن من البضائع العامة، إلى جانب عبور 683 شاحنة و9 سفن تجارية، وذلك ضمن نشاط حركة الملاحة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما شهدت الموانئ وصول ومغادرة 1384 راكبًا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات تضمنت 8000 طن من البضائع العامة، و462 شاحنة، و522 سيارة، فيما شملت الصادرات 4000 طن بضائع، و221 شاحنة، و17 سيارة.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء سفاجا اليوم الأحد السفينة Belagos Express، فيما كانت قد رست بالأمس ثلاث سفن هي ALcudia Express، عُمان، والحرية 2، وغادرت Belagos Express لاحقًا.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن من البضائع و218 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث: الحسين، سينا، وآيلة، أما ميناء بورتوفيق فقد استقبل السفينة أندلس قادمة من جدة وعلى متنها 362 سيارة.

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موانئ البحر الأحمر سفن بضائع ميناء نويبع
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