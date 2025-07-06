"جنازتها بالمنوفية".. وفاة الحالة العاشرة في حادث الطريق الإقليمي

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى الباجور التخصصي في محافظة المنوفية، وفاة "عايدة محمد عبد الفضيل"، لتصبح الحالة العاشرة ضمن ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع بنطاق محافظة الجيزة اليوم.

وأعلنت قرية سبك الأحد بأشمون عن تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة العشاء من مسجد المغازي بالقرية.

يُذكر أن حادثًا مأساويًا وقع صباح السبت، بنطاق محافظة الجيزة، جراء انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت قد انطلقت من مدينة أشمون إلى مدينة السادات.

وأسفر الحادث عن مصرع 9 حالات وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية، ونُقل اثنان من الوفيات و11 مصابًا إلى مستشفى الباجور التخصصي من بينهم "عايدة محمد"، بينما نُقلت 7 وفيات إلى مستشفى وردان بالجيزة.

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