4 أطفال من عائلة واحدة يُصابون باشتباه تسمم غذائي في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أُصيبت 4 أطفال من عائلة واحدة، اليوم السبت، باشتباه حالة تسمم بأعراض التلبك المعوي والمغص في قرية دندرة بمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة 4 أشخاص بحالة تلبك معوي ومغص بعد تناول وجبة غذائية بقرية دندرة.

بعد الفحص، تبيّن إصابة كل من: ر. (3 أعوام) وشقيقتها ع. (12 عامًا)، ور. (5 أعوام) وشقيقتها ب. (عامين ونصف)، جميعهم من عائلة واحدة، باشتباه تسمم غذائي بأعراض التلبك المعوي والمغص. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الإصابة جاءت إثر تناول مأكولات اشتروها من الخارج بمصروفاتهم.

نُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.