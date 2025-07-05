إعلان

ضبط 5 أطنان سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

10:54 م السبت 05 يوليو 2025

ضبط 5 أطنان سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين البحيرة، اليوم السبت، حملة رقابية مكبرة بمركز وادي النطرون، للرقابة على الأسواق والسلع المدعمة والتأكد من وصولها لمستحقيها.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ 5 أطنان من السكر التمويني المخصص للتوزيع من خلال محال البقالة ومنافذ مشروع "جمعيتي"، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 10 أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع المدعمة، مشددة على التصدي الحاسم لأي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية تموين البحيرة حملة رقابية محافظ البحيرة السكر التمويني السوق السوداء وادي النطرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنهاء خصومة ثأرية عمرها 11 عامًا في كوم أشفين بالقليوبية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)