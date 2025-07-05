ضبط 5 أطنان سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين البحيرة، اليوم السبت، حملة رقابية مكبرة بمركز وادي النطرون، للرقابة على الأسواق والسلع المدعمة والتأكد من وصولها لمستحقيها.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ 5 أطنان من السكر التمويني المخصص للتوزيع من خلال محال البقالة ومنافذ مشروع "جمعيتي"، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 10 أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع المدعمة، مشددة على التصدي الحاسم لأي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.