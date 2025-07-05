إنجاز طبي لمستشفى الأزهز بأسيوط.. استئصال ورم مبيضي بوزن 7 كجم

أسيوط – محمود عجمي:

نجح فريق طبي متخصص بقسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم ضخم في المبيض يزن نحو 7 كيلوجرامات، لسيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، في إنجاز طبي يعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي.

وجاءت العملية تحت رعاية الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى، وبدعم مباشر من الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي.

ترأس الفريق الطبي الدكتور يسري المراغي، رئيس قسم النساء والتوليد، وضم كلًا من الدكتور أحمد هاشم، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور أحمد النحال، الطبيب المقيم، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم، وبمشاركة طاقم تمريض عمليات النساء.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تمت بنجاح تام، وتمت متابعة الحالة الصحية للمريضة بعد الجراحة، حيث استقرت حالتها وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لضمان التعافي الكامل.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط لتقديم خدمات طبية متقدمة لسكان صعيد مصر، وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وعلاجية رائدة في المنطقة.