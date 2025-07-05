الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية جهودها في التوسع بزراعة محصول عباد الشمس، كأحد المحاصيل الاستراتيجية التي توليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية خاصة، وذلك بتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول عباد الشمس حتى الآن بلغت 1271 فدانًا، تتوزع بواقع 945 فدانًا بالقنطرة غرب، و250 فدانًا بشرق القناة، مشيرًا إلى أن هذه المساحات تمثل انطلاقة قوية نحو التوسع المستقبلي في هذا المحصول الواعد.

وأوضح شطا، أن عباد الشمس يُعد من المحاصيل الاقتصادية المهمة، حيث يدخل في إنتاج الزيوت النباتية الصحية التي تشهد طلبًا متزايدًا، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد. كما يتميز المحصول بقصر دورته الزراعية وقدرته على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، فضلًا عن تحقيقه لعوائد مجزية للمزارعين، مع إمكانية استخدام مخلفاته كعلف حيواني، مما يسهم في دعم التكامل بين الزراعة وتربية الماشية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا فنيًا متكاملًا للمزارعين، يشمل توفير التقاوي المعتمدة والمبيدات الآمنة، إلى جانب تشجيع نظام الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحصول بأسعار عادلة، الأمر الذي يشجع على زيادة الإقبال على زراعته.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمود عبد القادر، مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، إلى أن محصول عباد الشمس من المحاصيل الحساسة لبعض الأمراض والآفات مثل أعفان الجذور، الذبول، العفن الفحمي، والدودة القارضة والحفار والمن ودودة الحشد الخريفية، موضحًا أن تلك المشكلات غالبًا ما تنتج عن الممارسات الزراعية الخاطئة، مثل الري الزائد أو استخدام بذور غير معالجة.

وأكد عبد القادر، أن المديرية تتابع حالة المحاصيل بشكل مستمر من خلال حملات ميدانية دورية، وتطبيق نظام المكافحة المتكاملة، والذي يشمل الفحص المنتظم، وتنظيم عمليات الري والتسميد، والتدخل بالمبيدات المعتمدة عند الضرورة فقط، حفاظًا على سلامة البيئة والإنتاج.

ودعت مديرية الزراعة جميع المزارعين إلى سرعة التواصل مع مهندسي الإرشاد والمكافحة فور ملاحظة أي أعراض إصابة، لضمان سرعة التدخل ومعالجة المشكلات في مهدها، بما يحافظ على جودة المحصول واستمرارية التوسع في زراعته.