حملة مكبرة على طرق الدقهلية لضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة

الدقهلية - رامي محمود:

شنت إدارة مرور الدقهلية،بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة، والمقدم دكتور محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"،اليوم السبت، حملة مكبرة بنطاق طريق رافد (المنصورة جمصة)، وطريق (المنصورة - السنبلاوين) للكشف عن السائقين من متعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية .

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك في الأماكن المشار إليها، وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات.

كما جرى التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .