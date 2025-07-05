7 مرشحين يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط في اليوم الأول

أسيوط – محمود عجمي:

بدأت محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم السبت، في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تقدم 7 مرشحين بأوراقهم لخوض المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح.

وشهد اليوم الأول حضور المستشار ياسر عبد اللطيف، مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة، حيث تستمر اللجنة في تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الثانية ظهرًا.

المرشحون المتقدمون في اليوم الأول:

مجدي عبد الرحيم سليم

مصطفى محمود إبراهيم

عبد العاطي أحمد محمد علي

(ممثلون عن حزب مستقبل وطن)

عمرو إبراهيم أبو العيون

(ممثل عن حزب الجبهة الوطنية)

عادل عبد العظيم عبد الحافظ

(ممثل عن حزب حماة الوطن)

محمد سيد سليمان شيخون

(ممثل عن حزب العدل)

محمد رفعت أبو الوفا

(مرشح مستقل)

وأكد المستشار عماد علي أن المحكمة وفرت قاعة انتظار مخصصة للمرشحين، مع تنظيم الإجراءات من خلال توزيع أرقام تسلسلية لكل مرشح عند التقديم، ووضع علامات إرشادية واضحة لتسهيل الحركة داخل المحكمة، بالإضافة إلى تخصيص موظفين لتيسير الإجراءات ومنع التزاحم، بما يضمن انسيابية العملية التنظيمية.

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2025:

1. أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، دون وجود سبب قانوني لحذف أو رفع قيده.

3. ألا يقل عمره عن 35 عامًا في يوم فتح باب الترشح.

4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته من مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر القانوني لذلك وفقًا لحالتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط، وصدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع من الترشح.