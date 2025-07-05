المنوفية - أحمد الباهي:

روى والد صلاح هلال زقزوق، أحد مصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع اليوم السبت بنطاق محافظة الجيزة، أن نجله كان في طريقه إلى العمل بمركز وادي النطرون في أول يوم عمل له.

وذكر أنه خرج صباحًا، وتلقى اتصالًا هاتفيًا لاحقًا يخبره بإصابة نجله وحالته الخطيرة بعد تعرضه لنزيف في المخ.

أضاف "هلال" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه لم يتمكن من التعرف على نجله عندما رآه داخل غرفة العناية المركزة بسبب تورم كبير في الرأس نتيجة الاصطدام والنزيف.

وتابع: "أنا راجل على باب الله بجمع البلاستيك وأبيعه، وابني 15 سنة بينزل يشتغل في الإجازة، لكن للأسف خرج ومرجعش".

أوضح أصدقاء الطفل أن صديقهم المصاب توجه إلى طريق السادات قاصدًا وادي النطرون للعمل في مزرعة للدواجن، وكانت يوميته 200 جنيه، وكان يعمل سابقًا في "عجّان" بمخبز لكن المقابل لم يكن جيدًا، فأراد تحسين دخله، وركب سيارة أجرة من أشمون باتجاه الطريق الإقليمي، لكنه تعرض لإصابة بالغة جراء الحادث.

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بنطاق محافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت قد انطلقت من أشمون باتجاه السادات، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، نُقل اثنان من الوفيات وجميع المصابين (11 شخصًا) إلى مستشفى الباجور التخصصي، بينما نُقلت الـ7 وفيات المتبقية إلى مستشفى وردان بالجيزة.

من جانبه، كلّف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، الأدوية، المستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

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