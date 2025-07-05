8 مرشحين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالقليوبية في اليوم الأول

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أغلقت محكمة شمال بنها الابتدائية أبوابها، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة، لتلقي طلبات الترشح في ختام اليوم الأول، من الموعد المحدد لتلقي طلبات الترشح علي المقاعد الفردية لعضوية مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، والذي تم فتحه منذ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الخميس المقبل الساعة الثانية ظهرا.

وكشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية، تلقي أوراق 8 مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح، والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي.

2- هشام حسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب.

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام.

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية.

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر.

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية.

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها

وتأتي هذه الترشيحات المبكرة في ظل حالة من الترقب السياسي داخل محافظة القليوبية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى استمرار النائب صلاح سعودي ضمن القائمة الوطنية إلى جانب النائب محمد حلاوة، مع الدفع بوجهين جديدين هما الدكتور أحمد يوسف، أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، والمرشحة دعاء النجار، ضمن محاولات لتجديد الدماء السياسية داخل المجلس. وفي الوقت نفسه، خرج حتى الآن خمسة من النواب الحاليين من المشهد الانتخابي، مع تصاعد الحديث عن الدفع بمرشحين مستقلين من خارج القائمة الوطنية.