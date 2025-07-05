المنوفية – أحمد الباهي:

كشف عدد من مصابي حادث الطريق الإقليمي المأساوي اليوم السبت، والذي وقع بنطاق محافظة الجيزة، لموقع "مصراوي" أن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى رعونة السائق وسرعته الجنونية.

ووفقًا لشهادات الركاب، كان السائق يتفادى السيارات بشكل مخيف أثناء رحلته من مدينة أشمون إلى مدينة السادات، مما دفع ركاب آخرين للصراخ فيه بضرورة الانتباه.

وأكد بعض المصابين أن الحادث الأليم وقع عندما حاول السائق "عمل غرزة" (مناورة مفاجئة لتغيير المسار)، ليتفاجأ بوجود سيارة أخرى أمامه، اصطدمت السيارة الميكروباص بها وانقلبت على الفور بسبب سرعتها الكبيرة.

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت قد انطلقت من أشمون باتجاه السادات. أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين. نُقل اثنان من الوفيات وجميع المصابين (11 شخصًا) إلى مستشفى الباجور التخصصي، بينما نُقلت الـ7 وفيات المتبقية إلى مستشفى وردان بالجيزة.

من جانبه، كلّف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين. أكد الوزير على ضرورة التأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، الأدوية، المستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

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