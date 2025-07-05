المنوفية - أحمد الباهي:

عبرت أسرة الشاب عبد اللطيف السيد عبد اللطيف (27 عامًا) عن صدمتها بعد إصابته في حادث الطريق الإقليمي اليوم السبت بمحافظة الجيزة.

يعمل عبد اللطيف محاسبًا، ونُقل إلى مستشفى الباجور التخصصي إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت في طريقها من أشمون إلى السادات.

أكد أصدقاؤه لـ"مصراوي" أن حالته الصحية تتضمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحضر ذووه من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمجرد علمهم بالحادث، حيث اتصل بهم عبد اللطيف هاتفيًا قائلًا: "أنا عملت حادثة ألحقوني رايح المستشفى".

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بنطاق محافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت انطلقت من أشمون باتجاه السادات، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، نُقل اثنان من الوفيات وجميع المصابين (11 شخصًا) إلى مستشفى الباجور التخصصي، بينما نُقلت الـ7 وفيات المتبقية إلى مستشفى وردان بالجيزة.

من جانبه كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

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