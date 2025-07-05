17 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الشيوخ بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتهت فعاليات اليوم الأول من فتح باب التقدم للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بسوهاج، وتقدم بأوراق ترشحه 17 شخصًا.

وشملت قائمة أسماء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حسب ترتيب كشوف محكمة سوهاج الابتدائية كل من: مجدي القاضي وحصل على رمز القلم، مدحت المدني وحصل على رمز المسدس، وأحمد فوزى وحصل على رمز الكتاب، مشيل الجمل وحصل على رمز السلم، محمد عبدالعال وحصل على رمز التاج، مصطفى محمد نشأت وحصل على رمز الأسد، وحمدي صابر وحصل على رمز عنقود العنب، عمرو على حافظ وحصل على رمز السفينة.

تضمن قائمة المرشحين أيضًا: جاد الله جاد عبد الرحمن وحصل على رمز الصقر، مظهر حمادي وحصل على رمز المدفع، صبري شمندي وحصل على رمز التمساح، محمد علي محمود وحصل على رمز الكف، حمدي السيد سليمان وحصل على رمز الأتوبيس، سامح كامل وحصل على رمز الغزال، ثروت محمود وحصل على رمز العقرب، محمد بلال بطيخ وحصل على رمز الفانوس، أحمد رشدي فوزى وحصل على رمز الطائرة الهليوكوبتر.