إصابة 4 أشخاص.. سقوط برج كهرباء تحت الإنشاء في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص سقط عليهم برج كهرباء بمنطقة عرب الشط التابعة لحي الجناين بالسويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد سقوط برج كهرباء أمام معدية الشط، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 3 سيارات لموقع البلاغ من نقطة التمركز شرق النفق.

وأفادت المعاينة أن برج كهرباء تحت الإنشاء سقط وتصادف أثناء ذلك مرور 4 أشخاص بمحيط البرج، فلحقت بهم إصابات مختلفة.

وقال مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 4 أشخاص، خضعوا للفحص الطبي لتحديد اصابتهم، حيث تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور بالاطراف، والحالة العامة للمصابين مستقرة.