9 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تقدّم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، اليوم السبت، في أول أيام تلقي طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وذلك على النظام الفردي.

وتلقت اللجنة المعنية باستلام طلبات الترشح أوراق كل من "مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حزب مستقبل وطن، عمر خميس الغنيمي؛ نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حزب مستقبل وطن، عبدالله سعداوي ضيف الله، حزب مستقبل وطن"

كما تلقت اللجنة أوراق كل من " إيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، رجائي عزت، حزب حماة الوطن، طارق الوكيل، حزب حماة الوطن، أحمد سعيد طرمان، حزب الشعب الجمهوري".

فيما تقدم قبل نهاية ساعات اليوم الأول للترشح كل من "معتز محمود، حزب الإصلاح والنهضة، رضا النشردي؛ مستقل"

ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي طلبات الترشح التي حتى الخميس المقبل، ضمن الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتابع غرفة العمليات المركزية سير العملية لحظة بلحظة، فيما تواصل مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة استقبال المرشحين لإجراء الفحوص المنصوص عليها.

وكانت بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة سير العملية من خلال غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الإجراءات وسرعة فحص الطلبات.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكشف عن تفاصيل الترشح ومواعيد الاقتراع.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد تم تجهيز 27 محكمة ابتدائية لتلقي الطلبات، وتشكيل لجان مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وفي السياق ذاته، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة، والموزعة على مستوى الجمهورية، أعمالها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لما نصّت عليه قرارات الهيئة.