العثور على جثة رجل وسيدة طافية بمياه نهر النيل في الدقهلية

العثور على جثة مجهولة ـ تعبيرية

الدقهلية -رامي محمود:

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية على جثة شخص وسيدة غارقين بمياه نهر النيل بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية وإدارة شرطة النجده بالعثور على جثة سيدة وشخص طافيتين بمياه نهر النيل بالمنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة بمنطقة قولنجيل "دائرة القسم"، وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى السيد مسعد عثمان محمد، 45 عاما، مجهول العنوان، كما عثر على جثة سيدة غريقة مجهولة الاسم والعنوان يقارب عمرها 55 عاما.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولى، وجار كشف ملابسات الحادث وعمل نشرة بأوصاف السيدة للتوصل إلى أهليتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.