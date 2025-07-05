المنوفية - أحمد الباهي:

خيم الحزن على مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بعد وصول ضحايا حادث الطريق الإقليمي.

وأنهت أسرة الشاب شريف محمود إبراهيم (38 عامًا) إجراءات دفنه بعد عرضه على الطب الشرعي، تمهيدًا لتشييع جثمانه بقرية الخور التابعة لمركز أشمون.

أوضح والد المتوفى لـ"مصراوي"، أن نجله كان يعمل باليومية، ويتنقل يوميًا من مركز أشمون في طريق عمله بمدينة السادات، لكن اليوم، تلقوا خبر وفاته جراء حادث أليم وقع في نطاق محافظة الجيزة أثناء عبوره منها في اتجاه السادات.

وأضاف الوالد باكيًا: "ابني ساب 4 أطفال صغيرين ومشي".

وكان الطريق الدائري الإقليمي، شهد فى وقت سابق اليوم السبت، (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 شخصًا.

ودفعت هيئة الإسعاف، بـ18 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات نقلت المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

كلف الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.

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