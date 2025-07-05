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13 مرشحًا يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا في اليوم الأول

06:27 م السبت 05 يوليو 2025
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    طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا
  • عرض 4 صورة
    طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا
  • عرض 4 صورة
    طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا
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قنا - عبد الرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظة قنا، والذين بلغ عددهم 13 مرشحًا تقدموا بأوراقهم خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح.

جاءت أسماء المرشحين كالتالي:

عبد الفتاح حسن أحمد عن حزب مستقبل وطن.

عبد الفتاح الشحات عن حزب مستقبل وطن.

عبد الله أبو العلا عن حزب حماة الوطن.

أشرف أبو دقة.

علي عبد الفتاح علي.

عبد الجواد أحمد سيد.

صبحي عياد عطية عن حزب مصر الحديثة.

سيد محمد حسن عن حزب النور.

شعبان محمود أحمد عن حزب أبناء مصر.

مصطفى كمال عبد الوهاب.

يوسف السيد يوسف.

هبة عبد المعز أحمد.

علي حسام علي.

وقدمت اللجنة القضائية المشرفة كافة التسهيلات للمرشحين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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