5 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

استقبلت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الفيوم الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب همت، أوراق خمسة مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالفيوم.

ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: أمجد طلعت يوسف (رئيس لجنة الطلبات)، وخالد محمود حسن، وأحمد عبد الحليم، وحسين المليجي.

المرشحون المتقدمون:

المهندس عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود (وشهرته عمرو أبو السعود)، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

حاتم علوي السيد إدريس المليجي (وشهرته عمرو أبو السعود)، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (وشهرته وليد هويدي)، ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري.

عصام محمد حسن عبد الغني (وشهرته عصام الرتمي)، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

صلاح محمد إبراهيم عبد الله (وشهرته صلاح السكري)، مرشحًا مستقلًا.

تتولى لجنة فحص الطلبات مهمة مراجعة الأوراق، وتضم في عضويتها المستشار أحمد العباسي، والمستشارين أحمد حمدي وشادي عبد الجليل، بالإضافة إلى اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للأمن العام.