جردل وعوامة وشمسية.. شواطئ بورسعيد تزدحم بالمصطافين -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا كبيرًا من المصطافين من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث حرص المواطنون على قضاء يوم صيفي ممتع على الشاطئ، في أجواء معتدلة ومياه بحر صافية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتنوعت أنشطة الزوار بين السباحة والألعاب الشاطئية والاسترخاء على الرمال، وسط تواجد ملحوظ للخدمات الترفيهية.

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية برفع درجة استعدادها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أعلى درجات الأمان للمصطافين، في الوقت الذي تمركز رجال الإنقاذ بطول الشواطئ لتوعية المواطنين بعدم تجاوز خط الأمان والتنبيه على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة.

وتشهد محافظة بورسعيد اليوم طقسًا مستقرًا حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية مع استقرار في حركة الأمواج وانتظام الملاحة والصيد في البحر المتوسط وقناة السويس.