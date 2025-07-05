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أهالي بورسعيد يطالبون بتكريمه.. شاب ينقذ مواطنًا من الغرق في قناة السويس

05:59 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شاب ينقذ مواطنًا من الغرق في قناة السويس
  • عرض 3 صورة
    شاب ينقذ مواطنًا من الغرق في قناة السويس
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ شاب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، شخصًا من الغرق بعد سقوطه في مياه قناة السويس أمام مرسى معديات المدينة.

وأشار "إبراهيم كمالو"، ابن محافظة بورسعيد، إلى أنه سمع صرخات استغاثة خلال إنهائه بعض الإجراءات الخاصة به في قسم الميناء المواجه للمعديات، تفيد بسقوط أحد المواطنين من المعدية في وسط القناة، فانطلق مسرعًا دون تردد إلى أحد المعديات المتوقفة، وقفز منها إلى المياه من الجانب الآخر ليكون أقرب إلى المواطن الذي سقط في المياه، وتمكن بشجاعة من إنقاذه وإخراجه من المياه.

ونال تصرف الشاب إشادة كبيرة من أبناء بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة تكريمه بشكل رسمي داخل ديوان عام محافظة بورسعيد.

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