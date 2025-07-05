4 مرشحين يتقدمون لانتخابات "الشيوخ" في الأقصر حتى الآن

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محكمة الأقصر، اليوم السبت، في الساعات الأولى باليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تقدم 4 مرشحين بأوراقهم على المقاعد الفردية.

وبدأت الفعاليات بتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، في كافة المقار الانتخابية بالمحافظات التي حددتها الهيئة، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية، والممتد حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري.

يأتي ذلك وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث سيتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بينما يغلق باب الترشح في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ويعد فتح باب الترشح هو المرحلة الثانية من الجدول الزمني الرسمي للانتخابات، بعد إصدار دعوة الناخبين التي تمت في الأول من يوليو، ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تبدأ محكمة القضاء الإداري فحص الطعون والبت فيها خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.



ويعلن الكشف النهائي بأسماء المرشحين يوم 18 يوليو الجاري، بينما يغلق باب التنازلات في 20 من نفس الشهر.

وتتوقف الحملات الانتخابية رسميًا في تمام الساعة 12 صباحًا يوم 31 يوليو، قبل يومين من بدء الاقتراع في الداخل، وموعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ويتم تصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تعقد جولة الاقتراع داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.