"اتخنقوا من الدهانات".. مصرع عاملين داخل مركب بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي الأقصر، اليوم السبت، على جثماني عاملين بالنقاشة، فى حالة اختناق بالترسانة البحرية للمحاميد بمركز أرمنت أثناء عملهما بدهان أحد المراكب.

تلقى غرفة النجدة إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على جثماني عاملين بالنقاشة، فى ظروف غامضة، إثر تعرضهما للإختناق أثناء عملهما بالدهان والنقاشة على أحد المراكب المتوقفة، بمنطقة الترسانة البحرية بقرية المحاميد، التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر.

جرى نقل جثمان الاثنين إلى مستشفى حورس التخصصي، لانتداب الطبيب الشرعي، ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.