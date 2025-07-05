وقعوا من على السقالة".. مصرع عاملين بإحدى العقارات في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

لقي عاملان مصرعهما؛ إثر سقوطهما من علو بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال عملهما بإحدى العقارات، وجرى إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف،مامور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية على عقار بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل من:"إسلام رجب عبدالمنعم 35 عاما، مقيم كفر الشيخ، متأثرًا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وآخر مجهول الهوية 60 عاما، متاثرًا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

جرى نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وجار البحث وكشف هوية العامل الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.