ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي ببني سلامة - فيديو وصور

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مصرع 9 حالات وإصابة 11 حالة جراء حادث على الطريق الإقليمي بمنشأة القناطر بالجيزة.

وكشف مصدر طبي مسؤول بمحافظة المنوفية، عن وصول حالتين وفاة و11 مصاب إلى مستشفى الباجور التخصصي، جراء وقوع حادث على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بني سلامة في محافظة الجيزة، إثر تصادم سيارتين أجرة ميكروباص.

وانتقل الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى مستشفى الباجور التخصصي لمتابعة حالة المصابين، إذ يجري تقديم الخدمة الطبية لهم.

وحصل موقع "مصراوي" على أسماء الضحايا والمصابين في حادث الإقليمي، وجرى استقبال حالات الضحايا بمستشفى الباجور، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

1- "يحيى عبد الفتاح" 37 عامًا

2- "صلاح هلال زقزوق" 15 عامًا

3- "مصطفى علام" 10 أعوام

4- "علي حمودة" 44 عامًا

5- "عبدالله أسامة عبد الوهاب"

6- "علي فتحي" 55 عامًا

7- "عبد العزيز رجب عبد العزيز" 25 عامًا

8- "عبد اللطيف سيد عبد اللطيف" 27 عامًا

9- "أحمد محمد سيد" 26 عامًا

10- سيدة مجهولة الهوية

11- طفلة مجهولة

حالتان وفاة، وهما: "أسامة عبد العليم إبراهيم" 45 عامًا، و"شريف محمود عبد الونيس" 38 عامًا.

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