الشرقية - ياسمين عزت:

بدأت محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية اليوم تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 2025، اليوم السبت، الموافق 5 يوليو 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي أوراق المرشحين على المقاعد الفردية وبنظام القوائم، سواء كانوا من المستقلين أو المنتمين لأحزاب سياسية.

وتتولى اللجنة المختصة داخل محكمة جنوب الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس الاستئناف، استقبال طلبات الترشح عن الدائرة الثالثة شرق الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، والتي تضم سبع محافظات وتشمل الشرقية، الإسماعيلية، سيناء، دمياط بورسعيد، جنوب سيناء وشمال سيناء والسويس بإجمالي 13 مقعدًا بنظام القائمة.

وتتصدر محافظة الشرقية النصيب الأكبر من مقاعد الدائرة، حيث خصص لها 6 مقاعد بنظام القائمة، بالإضافة إلى 7 مقاعد بالنظام الفردي، فيما خُصص مقعدان لمحافظة الإسماعيلية، ومقعد واحد لكل من باقي المحافظات.

ويستمر تلقي طلبات المرشحين لتقديم أوراقهم يوميًا حتى 10 يوليو المقبل، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، حيث يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو، على أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو، بينما حُدد يوم 20 يوليو كآخر موعد لتقديم التنازلات.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية أولًا بأول من خلال لجان المتابعة في مختلف المحافظات، والتي تتواصل بشكل مباشر مع رؤساء المحاكم الابتدائية المشرفين على تلقي طلبات الترشح، لضمان تيسير الإجراءات والالتزام بالمواعيد المحددة.