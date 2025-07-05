الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد مجمع محاكم الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، انطلاق أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بدأ مقر المحكمة الابتدائية في استقبال الراغبين في خوض السباق الانتخابي المقرر انعقاده خلال شهر أغسطس المقبل.

وتقدّم عدد من المرشحين بأوراقهم في اليوم الأول، من بينهم: مجدي سعد علي زايد، مرشح حزب “حماة الوطن”، والذي يحمل رمز “الماسة” ويتصدر القائمة رقم (1)، إلى جانب علي سعيد شعيب كمرشح حزب المؤتمر، وكذلك المرشحين إلهام نافع، ورفعت عايش، ومجدي عاشور.

كما تقدم مجدي عاشور كمرشح فردي مستقل وسهير فودة فردي عن حزب الشعب الديمقراطي وأحمد حسن شحاته فردي عن حزب مصر بلدي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت رسميًا عن فتح باب التقديم للترشح اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، ويستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، 10 يوليو، على أن تُستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير عند الساعة الثانية ظهرًا.

ويأتي فتح باب الترشح في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُعد أحد الاستحقاقات الدستورية الهامة.

وحددت الهيئة الوطنية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين دون أن يكون قد تم شطب اسمه منها.

كما يشترط ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا في يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

ويُشترط كذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع بانقضاء الفصل التشريعي أو بقرار من المجلس المختص.

وتُقدَّم طلبات الترشح كتابةً إلى لجنة تلقي الطلبات المُشكَّلة من الهيئة الوطنية، ويقع مقرها داخل المحكمة الابتدائية بالدائرة الانتخابية المختارة.

ويجوز للمرشح أن يقدّم أوراقه من خلال وكيل بتوكيل خاص موثق، مع ضرورة تحديد الرمز الانتخابي المطلوب وتوضيح الانتماء الحزبي أو الصفة المستقلة للمرشح، إلى جانب سداد مبلغ تأمين بقيمة 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة المختصة.

ويتواصل استقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة وسط إجراءات تنظيمية هادئة وتواجد أمني مكثف بمحيط المحكمة، في ظل توقعات بزيادة الإقبال مع اقتراب موعد غلق باب التقديم.





