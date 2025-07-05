بعد 24 ساعة من رحيل زميله.. رئيس قطار يُفارق الحياة أثناء عمله بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

توفي صباح اليوم السبت، رئيس قطار القاهرة رقم 934، أثناء تأدية مهام عمله على متن القطار المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر، وذلك عقب وصول القطار إلى محطة أسيوط، إحدى المحطات المدرجة ضمن جدول تشغيله اليومي.

وأفادت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ بعد توقف القطار بمحطة أسيوط، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة حتى الآن، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية.

وفي سياق متصل، نعت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة عبد الفتاح فكري، الفقيد حسين محمد فريد، رئيس قطار القاهرة، الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه المهني.

وكلف رئيس النقابة، سيد عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة ورئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بمتابعة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة طنطا، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.