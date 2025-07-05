كارثة إنسانية.. كلاب ضالة تشوه وجه طفلة بالسويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيبت طفلة في السويس بجروح قطعية في الوجه والرأس، عقرتها كلاب ضالة بالقطاع الريفي بحي الجناين.

واستقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي الطفلة "سارة محمد محمود" 6 أعوام، مصابة بجروح قطعية في الوجه والرأس وجفن العين؛ إثر تعرضها لهجوم من كلاب ضالة بمدخل منزلها في منشية أحمد عرابي بالسويس.

وقال محمد محمود والد الطفلة: "إن ابنته كانت تلعب بمدخل البيت، وفوجئت والدتها بصراخ الابنة ونباح كلاب، وخرجت على مشهد مفزع حيث رأت وجه ورأس ابنته غارقا في الدماء".

وأكد والد الطفلة، أن هجوم الكلاب خلف عدة إصابات وجروح قطعية بالرأس وأعلى الحاجب الأيسر، وجرح في جفن العين اليمنى، بشكل شوه وجه ابنته على حد وصفه.

وطالب والد الطفلة الجهات المعنية والطب البيطري تنفيذ عدة حملات لخفض أعداد الكلاب بمنطقة منشية أحمد عرابي، مؤكدًا أن حالة عقر ابنته ليست الأولى وسبقها عدة حوادث عقر كان آخرها لجاره.

وناشد والد الطفلة المصابة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بعلاج ابنته على نفقة الدولة، حيث أكد له الأطباء أن سارة تحتاج إلى عدة عمليات جراحية في الوجه وجفن العين لتعود إلى شكلها الطبيعي قبل حادث العقر.