"جروح قطعية وكدمات".. إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات؛ إثر وقوع مشاجرة فيما بينهم بقرية أبو زاهر مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت تحفظ قوات الشرطة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع مشاجرة بقرية أبو زاهر بجوار مكتب البريد ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث وبالفحص تبين إصابة كل من: "نبأ محمد عبد الرحيم 60 عاما، ومقيم قرية أبو زاهر مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وراجح محمد علي النجار 45 سنة مقيم قرية أبو زاهر، ومصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم، وسميحة محمد على النجار 41 عامًا، ومقيمة قرية أبو زاهر ومصابة بجرح قطعي بالرأس 5 سم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم، تحت تحفظ قوات الشرطة لحين استكمال التحقيقات وبيان سبب المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.