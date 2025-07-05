ننشر أسماء أول المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في قنا - صور

قنا - عبد الرحمن القرشي:

بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، والمستشار سامح سالم مدير إدارة التنفيذ والقرارات بالمحكمة.

ويجري تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات من الساعة 9 حتى الخامسة مساءً ما عدا يوم الخميس حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

واستقبلت اللجنة اليوم 6 مرشحين حتى الآن، وهم: عبدالفتاح حسن أحمد دنقل وشهرته "عبد الفتاح دنقل مستقبل"، عبدالفتاح محمد أحمد شحات وشهرته "اللواء عبدالفتاح الشحات" مستقبل وطن، وعبدالله أبو العلا مرعي إبراهيم عن حماة الوطن، وأشرف عبد الوهاب محمد محمود وشهرته "أشرف أبو دقة" وعلي عبد الفتاح علي عثمان، وعبد الجواد أحمد سيد.