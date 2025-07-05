محكمة جنوب أسيوط تستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الشيوخ (صور وفيديو)

أسيوط - محمود عجمي:

بدأت محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح، في استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك بحضور المستشار ياسر عبد اللطيف، مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة، وتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى العاشر من يوليو الجاري.

وأوضح المستشار عماد علي، أن المحكمة استقبلت حتى الآن أوراق 7 مرشحين، بينهم 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن كل من أحزاب: حماة الوطن، الجبهة الوطنية، العدل، بالإضافة إلى مرشح مستقل، وذلك منذ فتح باب الترشح.

وأشار رئيس المحكمة إلى تخصيص قاعة انتظار مخصصة لاستقبال المرشحين، حيث يتم منح كل مرشح رقماً تسلسلياً عند التقديم، مع وضع علامات إرشادية واضحة على مداخل القاعة ومواقع تقديم الطلبات، إلى جانب تخصيص موظفين لتيسير الإجراءات ومنع التزاحم، بما يضمن سلاسة العملية التنظيمية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً لمدة 6 أيام على أن يكون أخر يوم 10 يوليو ويغلق الباب التقديم في الساعة الـ 2 ظهرًا.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل عمره عند فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين :-

ا- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.